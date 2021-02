GIARDINI-NAXOS (ME) – FRAZIONE CONTRADA BUZZETTA, VIA DEGLI OLEANDRI, 4 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO composto da un ingresso con annesso vano, salone con angolo cottura, disimpegno/corridoio, camera da letto, camera da letto matrimoniale, bagno, wc, ripostiglio e balcone. Posto al terzo piano, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 122,70. Prezzo base Euro 52.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 39.000,00. Vendita senza incanto 22/04/21 ore 10:00. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Pierpaolo Caruso tel. 090672197- 3490808038. Per info Associazione CREVEN tel. 3498076251.Rif. RGE 271/2014 ME748251

