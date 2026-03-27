RGE 271/2013. In Mongiuffi Melia (ME), Via Torino 20 – Lotto 1: Immobile di tipo popolare, Piani T-1-2-S1. Il fabbricato oltre piano seminterrato è composto al p.t. da: un ingresso-soggiorno con una porzione soppalcata, un disimpegno, un vano dove è ubicata la scala di collegamento al piano seminterrato, un w.c., due camere; al Piano Seminterrato da: un pranzo-soggiorno con angolo cottura, un w.c., un ripostiglio e una corte; i Piani Primo e secondo sono in corso di costruzione. Nell’insieme l’immobile sviluppa una superficie lorda di 402,75 mq. PREZZO BASE Euro 95.734,16. Offerta minima Euro 71.800,62. Rilancio minimo in aumento Euro 4.700,00. In Mongiuffi Melia (ME), Via Giuseppe Mazzini 36 – Lotto 2: Immobile di tipo popolare, Piani T-1-S1. Il fabbricato al p.t. è composto da: un ingresso, un soggiorno, un disimpegno, una cucina, una lavanderia, una camera, un balcone ed un terrazzo; al Piano Primo da: un disimpegno, un soggiorno, una cucina, un’ulteriore disimpegno, due camere di cui una con cabina armadio, un bagno, due balconi ed una lavanderia; al Piano Seminterrato da: un porticato e tre depositi. Nell’insieme l’immobile sviluppa una superficie lorda di 315,30 mq. PREZZO BASE Euro 108.865,54. Offerta minima Euro 81.649,38. Rilancio minimo in aumento Euro 5.400,00. In Mongiuffi Melia (ME), Via Aria Poma – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo. L’appezzamento di terreno agricolo di qualità fico d’india confinante su tutti i lati con terreni appartenenti ad altra ditta sviluppa una superficie di 520,00 mq. PREZZO BASE Euro 140,40. Offerta minima Euro 105,30. Rilancio minimo in aumento Euro 7,00. Asta senza Incanto 17/06/2026 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, via Catania is 45 n.16. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Bottari Maria Rita 0902928097, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

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