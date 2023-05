RGE 26/2019. In Messina (ME), Via Quod Quaeris is. 435/40 n. 19/8 – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di mq 80,87, posto al piano secondo e terzo, composto al piano secondo, da ingresso, camera e bagno e al piano terzo, collegato con una scala interna, da soggiorno, cucina e piccolo wc, oltre balcone. PREZZO BASE Euro 36.800,00. Offerta minima Euro 27.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/07/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Mamertini 17. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Garzo Maria 3355790479, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

