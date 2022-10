RGE 252/2015. In Messina (ME), via Libertà 69, Villaggio San Filippo inferiore – Lotto 1: appartamento posto al piano terra (prima elevazione f.t.) si compone di un ingresso-soggiorno con angolo cottura, servizio, ripostiglio, disimpegno, camera da letto e due balconi di pertinenza esclusiva, per una sup. commerciale di circa mq 57,99. PREZZO BASE Euro 28.900,00. Offerta minima Euro 21.675,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 29/11/2022 ore 18:00 presso A.P.E.I.M. in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 121 is. 189. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrida Nunziata 0906783616, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

