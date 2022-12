RGE 251/2019. In Villafranca Tirrena (ME), Via G. Martino snc – Lotto 1: Terreno residenziale della superficie commerciale di 1.212,00 mq. PREZZO BASE Euro 91.000,00. Offerta minima Euro 68.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Madonna del Tindari snc – Lotto 2: Terreno vincolato a standard della superficie commerciale di 727,00 mq. PREZZO BASE Euro 4.500,00. Offerta minima Euro 3.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Madonna del Tindari snc – Lotto 3: Posto auto della superficie commerciale di 10,00 mq. PREZZO BASE Euro 11.700,00. Offerta minima Euro 8.775,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. Asta senza Incanto 10/02/2023 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti, 191. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)