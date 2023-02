RGE 243/2019. In Messina (ME), rione Gazzi-Mangialupi, via Empedocle (via ex 26/C) – Lotto UNICO: appartamento della superficie di mq. 92,97 lorda, con cantina di mq. 11,86 (identificativo 6) pal. A Condominio Pubblica Istruzione, Palazzina Ges.Ca.L. superficie catastale 90 m. PREZZO BASE Euro 28.816,00. Offerta minima Euro 21.612,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 14/04/2023 ore 17:00 presso DEAS in Messina, Via Nino Bixio n. 33, piano 5°, scala A. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Oreste 090674573, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

