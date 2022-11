RGE 24/2020. In Messina (ME), Via Enzo Geraci 25 – Lotto UNICO: appartamento destinato a civile abitazione, della superficie di 140,61, posto al piano secondo (terza elevazione f.t.) di un fabbricato a quattro elevazioni f.t. (isolato 77). L’appartamento ha una superficie accessoria esclusiva. Trattasi di un sottotetto destinato a deposito occasionale, della sup. commerciale di 28,91 mq, ubicato al piano terzo (quarta elevazione f.t.), realizzato nel 2001 sul lastrico solare preesistente. PREZZO BASE Euro 180.032,00. Offerta minima Euro 135.024,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 27/01/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Maffei n° 5. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

