RGE 239/2015. In Messina (ME), via 38/S località Gazzi Fucile – Lotto 1: appartamento ricade in un immobile per civile abitazione a cinque elevazioni f.t. e copertura piana, palazzina 41, scala E. E’ posto al piano primo ed è composto da ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni disimpegnati da corridoio di distribuzione, con annesso cortile retrostante. Sup. utile calpestabile mq 91,40 circa. Sup. cortile mq 62,00 circa. Altezza interna media m. 3,05 circa. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.250,00. Asta senza Incanto 09/02/2023 ore 18:00 presso associazione AS.VE.G. sita in Messina, Via F. Todaro, 11. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Logozzo Nicola 0902402946, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)