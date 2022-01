RGE 238/2015. In Messina (ME), Villaggio Ortoliuzzo, contrada Subba – Lotto UNICO: villa singola della superficie commerciale di 567,55 mq consistente in un p.t., piano primo e sottotetto, tutti comunicanti attraverso un vano scala. PREZZO BASE Euro 158.541,61. Offerta minima Euro 118.981,21. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 18/03/2022 ore 18:00 presso studio del delegato in Messina Piazza Immacolata di Marmo n. 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

