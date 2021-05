RGE 237/2016. In Messina (ME), villaggio Aldisio, via Scipione 7 – Lotto UNICO: appartamento composto da un ingresso, un disimpegno, un bagno, un locale doccia, due camere da letto ed un soggiorno-cucina oltre ad un cortile esterno alla stessa quota ed accessibile dalla cucina, dalla camera matrimoniale ed anche da una entrata indipendente nell’atrio dello stabile. PREZZO BASE Euro 95.000,00. Offerta minima Euro 71.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita sincrona mista 28/07/2021 ore 10:00 presso sede della società Ediservice srl in Messina via Solferino n.29 o tramite www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

