RGE 237/2014. In Messina (ME), quartiere villaggio Santa Lucia, via Santa Lucia Sopra Contesse, Coop. “Nuova Presenza” 2 – Lotto UNICO: Proprietà superficiaria, per 99 anni di cui 86 restanti, per la quota di 1000/1000 di villetta a schiera centrale. L’intero edificio sviluppa 3 piani, distribuito su due elevazioni f.t. più un piano interrato con garage e locali di sgombero ed un piano sottotetto. Composto da 7 vani catastali con due bagni, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 177,00 mq. PREZZO BASE Euro 135.350,00. Offerta minima Euro 101.512,50. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita sincrona mista 24/03/2022 ore 09:30 presso studio del professionista, Avv. Pio Benecchi, in Messina, via Ugo Bassi isol. 81 n. 159 nonché in via telematica tramite la piattaforma https://www.venditegiudiziarieitalia.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Pio Benecchi 3402930563, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

