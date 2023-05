RGE 234/2017. In Villafranca Tirrena (ME), Via Zizzo 62 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione al piano secondo (terza elevazione f.t.). La superficie lorda dell’appartamento è pari a mq 79,72 circa (ovvero compresi i muri), mentre il balcone è pari a 14,41 mq (di cui 7,70 circa chiusi in alluminio e vetro). PREZZO BASE Euro 55.200,00. Offerta minima Euro 41.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 14/07/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cannistraci Silvana 3492634866, per info e visita immobile.

