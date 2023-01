RGE 232/2015. In Messina (ME), Vill. Aldisio via A. D’ Anfuso n. 24 – Lotto UNICO: Piena proprietà di un appartamento pal F/6 interno 2 posto al piano Terra. PREZZO BASE Euro 41.232,07. Offerta minima Euro 30.924,05. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 21/03/2023 ore 16:30 presso studio dell’ Avv. Cristina Lo Schiavo in Messina, Via XXIV Maggio 61. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bottari Maria Rita 3394171255, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

