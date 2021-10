RGE 231/2014. In Messina (ME), Viale della Libertà 341 – Lotto UNICO: appartamento situato al piano terzo di un fabbricato che dalle verifiche catastali risulta risalente agli anni ’60, con caratteristiche di edilizia civile, realizzato in zona residenziale. La superficie netta dell’appartamento è di circa 120 mq ( superficie commerciale 125 mq). L’appartamento, inoltre, è dotato di due balconi per una superficie di circa 20 mq. L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno, 2 camere, cucina, e bagno. PREZZO BASE Euro 239.700,00. Offerta minima Euro 179.775,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. modalità sincrona mista 28/12/2021 ore 09:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Cappuccio Gloria 3317580767, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

