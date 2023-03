RGE 229/2016. In Messina (ME), Contrada Barone s.n., frazione Villaggio Spartà – Lotto UNICO: A) intera piena proprietà di villa singola ad una elevazione fuori terra, oltre piano sottotetto e piano cantinato, avente superficie commerciale di 353,34 mq. B) locale deposito ad una elevazione fuori terra sito in Messina, avente superficie commerciale di mq 80,00, consistenza mq 63,00 superficie catastale; annesso terreno agricolo della superficie commerciale di 2.620,00 mq, identificato al foglio 1 particella 1174, qualità uliveto, superficie are 26 ca 20. C) intera piena proprietà di unità immobiliare indipendente ad una elevazione fuori terra avente superficie commerciale di mq 91,94. PREZZO BASE Euro 430.529,31. Offerta minima Euro 322.896,98. Rilancio minimo in aumento Euro 18.000,00. Asta senza Incanto 23/05/2023 ore 10:00 presso A.L.P.E.F. in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 168. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

