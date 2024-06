RGE 229/09

Lotto 1 – in Saponara, C.da Santa Barbara: Terreno di complessive are 91.19. Non è compreso il fabbricato rurale part. 967. Su particelle 604, 964, 965 e 2287 (oggi partt. 3491, 3492 e 3493) trascritta servitù di gasdotto. Prezzo base d’asta: euro 34.088,04. Notizie urbanistiche e sulla destinazione del terreno in perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO

Deliberazione sulle offerte il 25.09.2024 alle ore 10.45. Luogo: Ufficio Notaio delegato via Cesare Battisti 13 98122 Messina. Per info: 090/6409852 – 090/6409870. Notaio Delegato e custode: Patrizia Vicari. G.D. dott. Petrolo. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Rif. n. 223/09 R.E.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it –www.asteavvisi.it – www.normanno.com.

