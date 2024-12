RGE 226/2019. In Messina (ME), Località San Licandro, via Olimpia 4/A – Lotto UNICO: piena proprietà di locale magazzino posto al p.t. della palazzina “B” del Condominio denominato “San Licandro Residence”. Il locale si disloca su unico piano di un edificio a cinque elevazioni f.t. e sviluppa una sup. lorda complessiva di mq 420,74. PREZZO BASE Euro 84.103,25. Offerta minima Euro 63.077,43. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 14/02/2025 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Maffei n° 5. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

