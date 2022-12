RGE 225/2020. In Villafranca Tirrena (ME), via Rovere n° 16 – Lotto 6: Appartamento, consistenza 6,5 vani , superficie catastale 151 mq, totale aree escluse quelle scoperte 144 mq. PREZZO BASE Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 60.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 07/02/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti, 191. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

