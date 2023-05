RGE 220/2018. In Messina (ME), località Ritiro Tremonti n. 88 – Lotto UNICO: Diritto di usufrutto del 100% di appartamento complesso Città del Peloro, proprietà superficiaria dell’appartamento ubicato al piano terra della scala D, composto da sei vani catastali con locale garage di pertinenza e piano seminterrato. usufrutto di garage al piano sotterraneo mq 18. PREZZO BASE Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 60.000,00. Asta senza Incanto 27/10/2023 ore 16:00 presso studio in Messina, Via S. Sebastiano n. 13. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Dott.ssa Borello Rosina 3384854446, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)