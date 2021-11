SANTA TERESA DI RIVA (ME) – VIA REGINA MARGHERITA, 181 – LOTTO 1) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE sito in Santa Teresa di Riva, via Regina Margherita n. 181, posto al piano secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costruito nel 1980. L’immobile è composto da: un ingresso, cucina, un disimpegno, soggiorno, due camera ed un wc, con annessi due balconi per una superficie interna di complessivi mq. 81,97 e mq. 17,93 di balconi. Prezzo base Euro 135.500,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 101.625,00. VIA REGINA MARGHERITA, 177 LOTTO 2) LASTRICO SOLARE con accesso indipendente dal vano scala sito in Santa Teresa di Riva, via Regina Margherita n. 177, posto al piano terzo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costruito nel 1980. Prezzo base Euro 36.400,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 27.300,00. Vendita senza incanto 15/01/22 ore 10:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimo Principato tel. 0942795000-3358246715. Rif. RGE 218/2017 ME770618

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

