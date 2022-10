MESSINA (ME) – VIA CARBONARA, SNC – PIENA PROPRIET DI UNITÀ IMMOBILIARE sita in Via Carbonara snc, Messina piano terra, categoria A/4, superificie catastale 83 mq. Prezzo base Euro 15.573,24. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 11.679,93. Vendita senza incanto 19/12/22 ore 09:30. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Nulli tel. 0902922072-3453043782. Rif. RGE 210/2019 ME808294

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(2)