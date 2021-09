RGE 207/2018. In Villafranca Tirrena (ME), Lungomare Cristoforo Colombo, 20 Residence “La Playa” – Lotto UNICO: piena proprietà di appartamento per civile abitazione con posto auto di pertinenza consistenza 4,5 vani, composto da soggiorno con angolo cottura, n. 2 camere da letto, wc, un piccolo locale igienico ricavato nel ripostiglio ed un ampia corte esterna. posto auto di pertinenza superficie 9 mq. PREZZO BASE Euro 76.761,25. Offerta minima Euro 57.570,93. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita sincrona mista 19/11/2021 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avvocato Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

