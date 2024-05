RGE 205/2020. In Rometta (ME), Via Provinciale S. Cono n. 76 – Lotto 1: A) Immobile destinato ad appartamento, distribuito su tre livelli, altezza interna 3 mt. L’unità immobiliare è posta al piano T-1- S1. Al suo interno, al piano terra si trovano le scale di accesso per il primo piano e per il piano seminterrato. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 248. B) terreno agricolo di pertinenza dell’immobile di cui al capo A, distinto nel catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 17 part. 299, la coltura indicata è seminativo 2cl- di are 0,62. Trattasi di un terreno pianeggiante a cui si accede dal piano seminterrato del fabbricato al punto A, confinante con il fabbricato dello stesso proprietario, e con terreno di cui al punto C. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 62. C) terreno agricolo di pertinenza dell’immobile di cui al capo A, distinto nel catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 17 part. 1404, la coltura indicata è Vigneto 3cl- di are 3,50. Trattasi di un terreno pianeggiante a cui si accede dal piano seminterrato del fabbricato al punto A, confinante con il fabbricato dello stesso proprietario, e con terreno di cui al punto B. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 62. PREZZO BASE Euro 48.683,00. Vendita senza incanto con.modalità sincrona mista 25/07/2024 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Vadalà Andrea 3492881979, per info e visita immobile.

