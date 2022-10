RGE 203/2017. In Messina (ME), via Bonifacio, via Santa Margherita 1° quartiere – Lotto 1: quota di proprietà pari a 1/4 di appartamento della superficie commerciale di 140,78 mq costituito da un immobile residenziale posto al 2 piano di un fabbricato a tre elevazioni f.t., da due depositi posti al p.t. e da una porzione di lastrico solare. PREZZO BASE Euro 18.000,00. Offerta minima Euro 13.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. Asta senza Incanto 23/12/2022 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Viale Principe Umberto is. 236, VII Comparto. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Cannavò Antonio 3896898498, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)