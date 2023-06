RGE 202/2016 +76/20. In Messina (ME), via A. Catara Lettieri 1/H, villaggio Camaro Inferiore – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione al secondo piano facente parte di un fabbricato a tre elevazioni f.t. della sup. di 130 mq totale escluse arre scoperte; sup. complessiva di circa mq 179,90 mq;. PREZZO BASE Euro 63.983,48. Offerta minima Euro 47.987,61. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/09/2023 ore 11:30 presso studio del delegato in Messina, Via E. L. Pellegrino 23/C, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Pronestì Daniela 3389024009, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

