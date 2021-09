RGE 200/2017. In Messina (ME), Via Acireale n. 13. – Lotto 1: capannone industriale piano S1. Le unità immobiliari costituiscono un unico fabbricato indipendente con accesso carrabile e pedonale esclusivamente per gli immobili oggetto della presente. Il lotto è costituito da un piano seminterrato sub 1 ove è ubicato il capannone. Al piano terra è presente il sub 2 destinato ad ufficio, a cui è possibile accedere da una scala esterna. Il piano primo, sub 6 (ex3) sempre destinato ad uffici , si presenta abbandonato. PREZZO BASE Euro 658.728,84. Offerta minima Euro 494.046,63. Rilancio minimo in aumento Euro 13.200,00. Asta senza Incanto 19/11/2021 ore 09:30 presso studio del professionista delegato Avv. Giorgia Pruiti Ciarello in Messina Via XXIV Maggio 161/S. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Pruiti Ciarello Giorgia 09041191, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)