RGE 194/20 In Rometta, Fraz. Marea, Via Nazionale Locale commerciale a P. T., di unico ampio locale e w.c. e relativa corte di pertinenza e area urbana di mq. 25 circa. Descrizione e notizie sulla regolarità urbanistica nell’avviso e in perizia. Occupato da terzi con contratto di locazione ultranovennale, trascritto il 22.11.17 ai nn. 30671/23612, opponibile. Prezzo base d’asta: euro 188.100,00 Offerta minima: euro 141.075,00 Rilancio minimo in aumento: Euro 6.000,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 15.11.2024 alle ore 9.45 Luogo: Via della Munizione n. 3 Messina nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott. Petrolo. Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina 090/716247 – cciappina@notariato.it)

