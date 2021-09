RGE 193/2018. In Taormina (ME), contrada Capo Arena, via Nazionale SS 114 – Lotto UNICO: Immobili facenti parte di un’unica realtà destinata sia da attività ricettiva (Hotel) che ad attività di ristorazione e connesse aree e pertinenze e risultano funzionali l’uno con l’altro. L’Hotel si estende su una superficie lorda in pianta di 1380 mq. esso si compone di 4 livelli fuori terra (p.t., primo piano, secondo piano, terzo piano) e un livello interrato. Ristorante sul mare con una superficie totale di 2280 mq. Il fabbricato si sviluppa su due livelli: il p.t. adibito a ristorante e il piano interrato adibito a deposito. Il ristorante possiede anche un grande terrazzo esterno pavimentato e connesso al giardino adiacente. PREZZO BASE Euro 20.400.000,00. Offerta minima Euro 15.300.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000.000,00. Vendita sincrona mista 24/11/2021 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile.

