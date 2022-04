RGE 190/2020

Tribunale di Messina

Disposizioni sull'accesso nelle sale aste e negli studi professionali per le vendite giudiziarie:

a partire dalle vendite disposte dal 7 febbraio 2022 e sino a diversa comunicazione, sia per le procedure fallimentari che per le esecuzioni immobiliari, i soggetti interessati alla vendita e, quindi, anche i partecipanti/offerenti dovranno esibire la certificazione green pass base di cui all’art. 9, co. 2, d.l. cit. al fine del loro ingresso nella sala aste e/o negli studi professionali; il delegato e/o il titolare della sala aste provvederà a verificare il possesso della predet-ta certificazione, attraverso la sua validazione con l’apposita app ministeriale; il mancato possesso del green pass base o il rifiuto di esibirlo è motivo di esclusione dell’interessato dall’accesso alla sala/studio e dalla partecipazione alla gara; vige la prescrizione dell’uso di mascherina FFP2, del controllo della temperatura all’ingresso e del distanziamento.

MESSINA (ME) – VIA SAN JACHIDDU, SNC – LOTTO 1) PUNTO A: APPARTAMENTO a Messina Via San Jachiddu snc, della superficie commerciale di 81,00 mq. L’immobile ricade nel quartiere di Ritiro zona periferica della città di Messina l’accesso al condominio di cui fa parte l’immobile avviene dalla Via San Jachiddu, strada che si innesta nella via principale Viale Giostra. L’unità immobiliare ha un ingresso indipendente ed è posta al piano Seminterrato 1, interno 7, corpo A, con un’altezza interna di m 2.95. PUNTO B: DEPOSITO a Messina Via San Jachiddu snc, della superficie commerciale di 11,00 mq. L’immobile ricade in zona periferica della città di Messina con accesso dalla Via San Jachiddu strada che si innesta nel principale Viale Giostra. L’unità immobiliare è posta al piano Seminterrato 1, interno 22, scala A, ha un’altezza interna di 3,50 m. Prezzo base Euro 61.565,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 46.174,12. Vendita senza incanto 21/06/22 ore 16:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fulvio Sammartano tel. 3494303780. Rif. RGE 190/2020 ME784013

