MESSINA (ME) – VIA SAN JACHIDDU, SNC – LOTTO 1) PUNTO A: APPARTAMENTO della superficie commerciale di 81,00 mq. L’immobile ricade nel quartiere di Ritiro zona periferica della città di Messina l’accesso al condominio di cui fa parte l’immobile avviene dalla Via San Jachiddu, strada che si innesta nella via principale Viale Giostra. L’unità immobiliare ha un ingresso indipendente ed è posta al piano Seminterrato 1, interno 7, corpo A, con un’altezza interna di m 2.95. PUNTO B: DEPOSITO della superficie commerciale di 11,00 mq. L’immobile ricade in zona periferica della città di Messina con accesso dalla Via San Jachiddu strada che si innesta nel principale Viale Giostra. L’unità immobiliare è posta al piano Seminterrato 1, interno 22, scala A, ha un’altezza interna di 3,50 m. Prezzo base Euro 47.500,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 35.625,00. Vendita senza incanto 25/07/23 ore 16:30. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fulvio Sammartano tel. 3494303780-090362548. Rif. RGE 190/2020 ME833733

