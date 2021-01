RGE 190/2018. In Messina (ME), Via Centonze is. 66 n. 229D, 229E, 229F – Lotto 1: unità immobiliare destinata a negozio al piano terra del “Palazzo Attinia”, composto da unico locale commerciale, bagno con antibagno ed accesso diretto tramite tre ingressi sulla via principale. Superficie lorda complessiva di circa mq. 115. PREZZO BASE Euro 146.250,00. Offerta minima Euro 109.687,50. Rilancio minimo in aumento Euro 4.387,50. In Messina (ME), via Pietro Castelli – Lotto 5: posto auto esterno scoperto sito in Via Pietro Castelli all’interno del Complesso “Grace” con accesso diretto da strada condominiale, posizionato all’interno di area condominiale comune. Superficie lorda complessiva di circa mq 13. PREZZO BASE Euro 3.375,00. Offerta minima Euro 2.531,25. Rilancio minimo in aumento Euro 101,25. In Messina (ME), via Pietro Castelli – Lotto 6: posto auto esterno scoperto sito in Via Pietro Castelli all’interno del Complesso “Grace” con accesso diretto da strada condominiale, posizionato all’interno di area condominiale comune. Superficie lorda complessiva di circa mq 13. PREZZO BASE Euro 3.375,00. Offerta minima Euro 2.531,25. Rilancio minimo in aumento Euro 101,25. Asta senza Incanto 02/04/2021 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina via Loggia dei Mercanti 19. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avv. Abatriatico Cinzia 090671978, per info e visita immobile.

