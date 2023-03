RGE 189/2016. In Messina (ME), Villaggio Torre Faro, via Circuito, contrada Margi – Lotto 1: Complesso immobiliare costituito da una struttura alberghiera, classificata 4 stelle, a quattro elevazioni fuori terra di cui una sottostrada e in parte interrata, con locali a servizio della struttura e piccoli locali a destinazione commerciale, dotato di ampi spazi esterni adibiti a parcheggio scoperto e giardino con piscina. PREZZO BASE Euro 2.796.595,20. Offerta minima Euro 2.097.446,40. Rilancio minimo in aumento Euro 130.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/05/2023 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info. Custode Giudiziario Avv. Gaetano De Salvo 090711002 per visita immobile.

