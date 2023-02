SANT’ALESSIO SICULO (ME) – VIA SAITTA, 2/B – A. PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO per civile abitazione, posto al piano I°, distribuito in un ingresso, salone con angolo cottura, una camera matrimoniale, una camera singola, un bagno e un w.c., sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq. 111,50. A.1. PROPRIETA’ PER 1/1 DI POSTO AUTO. A.2. PROPRIETA’ PER 1/1 DI POSTO AUTO. Prezzo base Euro 99.365,85. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 74.524,39. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 09:30. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mariagrazia Molonè tel. 3427735702. Rif. RGE 187/2018 ME827708

