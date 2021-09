RGE 186/2018. In Messina (ME), Villaggio Briga Marina in Località Ponte Schiavo – Lotto UNICO: Appartamento posto al p.t. del residence Auracaria nel Villaggio Briga Marina in Località Ponte Schiavo della superficie commerciale di mq 60,45. L’immobile è composto da soggiorno, cucina, camera, servizio igienico e veranda su cui è ubicato l’accesso all’immobile; è altresì presente un piccolo ripostiglio ricavato dal sottoscala adiacente. PREZZO BASE Euro 19.739,69. Offerta minima Euro 14.804,77. Rilancio da un minimo di Euro 394,79 ad un massimo di euro 986,98. Asta senza Incanto 18/11/2021 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina Via Trento 15/D. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)