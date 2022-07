RGE 185/2019. In Messina (ME), contrada Sperone – Lotto UNICO: unità immobiliare facente corpo “A-B-C-“, palazzina 2, Tip. B, costituita da un appartamento ubicato al piano secondo, composto da due vani oltre accessori, con sovrastante locale di sgombero al piano sottotetto. posto auto scoperto. che costituisce pertinenza ed è posto a servizio dell’unità immobiliare descritto al n. 1) ubicato al piano terra della superficie di mq 11. PREZZO BASE Euro 85.000,00. Offerta minima Euro 63.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 05/10/2022 ore 15:00 presso studio del delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 61. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Giorgianni Alessia 3383811621, per info e visita immobile.

