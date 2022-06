MESSINA (ME) – VIA PETRAZZA, SALITA MONTESANTO N. 56. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 1: PIENA PROPRIETÀ DI UNA VILLA SINGOLA (CASA UNIFAMILIARE) sita in Messina Contrada Petrazza, salita Montesanto n. 56. Il piano seminterrato a livello strada è composto da soggiorno, 3 vani, ang. cottura, un bagno e un ripostiglio con accesso da cortile esterno. Il piano terra si compone di soggiorno con ang. cottura, una stanza, un bagno e un ripostiglio. Si è riscontrata la presenza di un vano abusivo realizzato in adiacenza al soggiorno. Al piano primo, che è un locale di sgombero, si accede da scala esterna che si diparte dal ballatoio di affaccio dei vani al piano terra. Dal locale di sgombero si ha l’uscita sul lastrico di copertura del vano abusivo di cui sopra. Prezzo base Euro 122.750,00. Offerta minima: Euro 92.062,50. Apertura buste e inizio gara 04/10/22 ore 12:00. Termine gara 12/10/22 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Santonocito tel. 090716116. Rif. RGE 184/2020 ME800863 ME800863

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

