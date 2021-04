RGE 183/2018. Messina, Vill. Camaro Inf., Via Comunale 31 – Appartamento a P. 5, composto da cucina – soggiorno, due vani, due bagni, oltre balconi, di mq. commerciali 67,31 circa, mancante di alcune finiture ed impianti. Sul balcone lato retro realizzati due ripostigli chiusi con una struttura in alluminio. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe F. Notizie urbanistiche in perizia e nell’avviso integrale di vendita. Prezzo base d’asta: euro 62.550,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 8.7.2021 alle ore 9.45 Luogo: Messina, Via Solferino 29, presso sala Aste Edicom Per info: 340/7037784 – sirio.lombardo@gmail. com G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista delegato e custode: Avvocato Salvatore Sirio Lombardo. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.normanno.com

