RGE 181/2018. In Messina (ME), S.S. 114 km. 15,300, frazione vill. Giampilieri Marina – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di laboratorio artigianale della superficie commerciale di 389,21 mq. L’immobile oggetto di vendita si sviluppa su due livelli piano terra e piano primo sottostrada. PREZZO BASE Euro 346.519,50. Offerta minima Euro 259.889,62. Rilancio minimo in aumento Euro 12.000,00. In Messina (ME), S.S. 114 Km 15,300, frazione Vill. Giampilieri Marina – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento della superficie commerciale di 171,19 mq. L’ appartamento sito al piano secondo (3 elev. f.t.) risulta costituito da un ingresso, un corridoio, 3 camere con relativi bagni, 2 w.c. uno studio, cucina e salone oltre 1 balcone con ripostiglio lato ovest e un balcone lato est. PREZZO BASE Euro 107.482,50. Offerta minima Euro 80.611,87. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), S.S. 114 KM 15,300, frazione vill. Giampilieri Marina – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento della superficie commerciale di 136,14 mq. L’immobile costituito da un appartamento sito al piano 3 (4 elev. f.t.) risulta costituito da un ingresso, un corridoio, 4 camere 2 w.c. angolo cottura con zona pranzo soggiorno, oltre 1 balcone lato ovest e 1 balcone lato est. PREZZO BASE Euro 91.269,60. Offerta minima Euro 68.452,20. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. modalità sincrona mista 21/05/2021 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina via Giordano Bruno is. 136 n. 116 o tramite la piattaforma usata da Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Dott. Spicuzza Enrico 090694871, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)