RGE 181/2016. In Messina (ME), Villaggio Sperone – Lotto 2: Proprietà per la quota di 1/1 di appartamento, complesso Campus, lotto, D, interno 7, piano 1, composto da un vano, disimpegno. bagno, balcone , superficie mq 36, consistenza vani 2. nuda proprietà per la quota di 1/1 di posto auto scoperto piano T mq 15. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 750,00. In Messina (ME), villaggio Sperone – Lotto 5: Proprietà per la quota di 1/1 di appartamento, complesso Campus, lotto, D, interno 12, piano 1, composto da un vano, disimpegno. bagno, balcone, superficie mq 36, consistenza vani 2. nuda proprietà per la quota di 1/1 di posto auto scoperto piano T, consistenza mq 11, superficie mq 11. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 750,00. Asta senza Incanto 30/09/2021 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina Via Vincenzo D’Amore 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Bicchieri Antonio 090663987, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

