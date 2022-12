RGE 177/2017. In Messina (ME), via 40/D n. 46/A, ex via delle Suore, Valle degli Angeli – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 100/100 di abitazione di tipo civile. Si evidenzia che l’immobile oggetto di pignoramento è un’unità abitativa individuale, non aggregata considerata abitazione unifamiliare. La superficie catastale è di mq 148 totale, 130 mq escluse aree scoperte. PREZZO BASE Euro 52.000,00. Offerta minima Euro 39.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 07/02/2023 ore 10:00 presso sede dell’Associazione “CREVEN”, sita in Messina, Via Vincenzo d’Amore, n. 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bellomo Giulia 090663987, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

