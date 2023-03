RGE 176/2021. In Messina (ME), Via Adda 13 – Lotto UNICO: appartamento composto da ingresso, salotto, soggiorno-pranzo con angolo cottura, 2 camere da letto, altro soggiorno, disimpegno, due bagni e ripostiglio oltre a terrazza a livello. Ha una superficie catastale di 112 mq ed una superficie catastale escluse le aree scoperte di 104 mq. Il fabbricato di cui fa parte l’appartamento è a tre elevazioni fuori terra con copertura a terrazza e tettoia. PREZZO BASE Euro 98.475,00. Offerta minima Euro 73.856,25. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/05/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dott. Bucalo Marco 3281061283, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(0)