RGE 176/2019. In Messina (ME), villaggio Bordonaro, in via Nasari o Fossa – Lotto UNICO: 1/1 di proprietà superficiaria di immobile ad uso deposito ubicato al piano seminterrato del “Complesso Futura”. PREZZO BASE Euro 183.750,00. Offerta minima Euro 137.812,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 09/05/2023 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina, Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

