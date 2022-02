RGE 175/2018. In Messina (ME), Via Roccolella 6, frazione Villaggio di Cumia Inferiore – Lotto 1: immobile, di tipologia costruttiva “in linea”, compone di tre elevazioni: – al piano terra si trovano cucina bagno e corridoio con scala di accesso al livello superiore; – al piano primo vi sono due camere, con accesso ad un balcone; – al piano secondo un bagno ed un piccolo disimpegno tra loro divisi da un tramezzo di altezza inferiore al soffitto. Il terrazzo è coperto da una struttura in ferro e pannelli coibentati. Superficie commerciale di 85,50 mq. PREZZO BASE Euro 17.740,00. Offerta minima Euro 13.305,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 21/04/2022 ore 15:30 presso studio del delegato in Messina, via Alfredo Cappellini n. 8. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

