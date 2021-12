VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – VIA DON LUIGI STURZO, 88 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO per civile abitazione sito in Villafranca Tirrena (ME) alla via Don Luigi Sturzo n. 88, corpo D, piano primo, interno 3. L’immobile oggetto di vendita ricade all’interno di un complesso edilizio denominato “Le Mimose”, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. Confina con appartamento di altra ditta, vano scale e prospettante con terreno sottostante. L’immobile oggetto di vendita consta di una superficie catastale di 67,55 mq., mentre la superficie dei balconi è pari a 19,70 mq. Prezzo base Euro 81.805,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 61.354,13. Vendita senza incanto 15/02/22 ore 16:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Laresca tel. 090712146. Rif. RGE 170/2018 ME773589

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

