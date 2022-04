Tribunale di Messina

Disposizioni sull'accesso nelle sale aste e negli studi professionali per le vendite giudiziarie:

a partire dalle vendite disposte dal 7 febbraio 2022 e sino a diversa comunicazione, sia per le procedure fallimentari che per le esecuzioni immobiliari, i soggetti interessati alla vendita e, quindi, anche i partecipanti/offerenti dovranno esibire la certificazione green pass base di cui all’art. 9, co. 2, d.l. cit. al fine del loro ingresso nella sala aste e/o negli studi professionali; il delegato e/o il titolare della sala aste provvederà a verificare il possesso della predet-ta certificazione, attraverso la sua validazione con l’apposita app ministeriale; il mancato possesso del green pass base o il rifiuto di esibirlo è motivo di esclusione dell’interessato dall’accesso alla sala/studio e dalla partecipazione alla gara; vige la prescrizione dell’uso di mascherina FFP2, del controllo della temperatura all’ingresso e del distanziamento.

RGE 169/2020. In Villafranca Tirrena (ME), via Bartolo Cattafi, quartiere Senia – Lotto UNICO: villa singola in corso di costruzione della superficie commerciale di 486,20 mq. PREZZO BASE Euro 500.000,00. Offerta minima Euro 375.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 16.000,00. Asta senza Incanto 22/06/2022 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina via San Sebastiano n.10. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dr. Malvaso Francesco 090671792, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)