RGE 167/2015. In Gaggi (ME), Via Umberto I n. 159, contrada Palmara – Lotto UNICO: Piena proprietà dell’appartamento posto al piano terzo (quarta elevazione fuori terra) , della superficie lorda di mq. 136, composto da un’entrata, corridoio-disimpegno, un salone, una cucina, camera da letto matrimoniale, una cameretta, due bagni ed un ripostiglio e confinante con altro appartamento, vano scala e proprietà condominiale, del lastrico solare posto al piano quarto di mq. 132 e di un garage posto al piano seminterrato di mq. 28. lastrico solare posto al piano quarto i mq. 132. garage posto al piano seminterrato di mq. 28. PREZZO BASE Euro 82.504,00. Offerta minima Euro 61.878,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 10/01/2023 ore 16:00 presso avanti il delegato in Messina alla Via S. Giovanni Bosco n. 23 (presso lo studio dell’Avv. Nicola Nastasi). G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Ferlazzo Natoli Alberto 3474991776, per info e visita immobile.

