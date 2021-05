RGE 166/2019. In Torregrotta (ME), Via XXI Ottobre n. 729 – Lotto UNICO: appartamento posto al piano terra di un unico corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra, composto da 5,5 vani catastali, della superficie commerciale di 162,30 mq. Si accede all’appartamento direttamente dalla Via XXI Ottobre è composto da ingresso, due camere, cucina, disimpegno, bagno, ripostiglio distribuito in due ambienti e pozzo luce. PREZZO BASE Euro 51.000,00. Offerta minima Euro 38.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 30/07/2021 ore 17:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, via Ghibellina n° 186 Is. 84. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita dott. Pierro Francesco 090695018, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)