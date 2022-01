RGE 163/2017. In Messina (ME), via Consolare Pompea, Vill. Ganzirri Residence Portolago – Lotto UNICO: appartamento posto al p.t. composto da 3 vani oltre accessori, con annesso cortile di proprietà esclusiva per una superficie coperta, comprensiva di muri e pilastri, di 76 mq oltre 38 mq di veranda di pertinenza. PREZZO BASE Euro 80.250,00. Offerta minima Euro 60.187,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.800,00. Vendita sincrona mista 18/03/2022 ore 09:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avvocato Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

