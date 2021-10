RGE 161/2019. In Messina (ME), via I Settembre 118 – Lotto UNICO: negozio della superficie commerciale di mq 64,00 posta al piano T/S1. PREZZO BASE Euro 105.290,65. Offerta minima Euro 78.967,99. Rilancio minimo in aumento Euro 3.158,72. Asta senza Incanto 23/12/2021 ore 15:00 presso studio del professionista delegato via Trento 15/D. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

