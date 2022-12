RGE 160/2021. In Villafranca Tirrena (ME), Via Madonna del Tindari, 43, int. 5 – Lotto UNICO: appartamento adibito a civile abitazione al primo piano composto da due camere da letto, pranzo-soggiorno, angolo cottura, bagno, bagno di servizio, corridoio, due balconi, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 97,44. Nello spazio condominiale è di proprietà area posteggio. PREZZO BASE Euro 85.778,00. Offerta minima Euro 64.333,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 07/02/2023 ore 16:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via San Sebastiano n. 10. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Malvaso Francesco 090671792, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)